Вопреки холодомору. Украина вошла в топ-10 по росту числа долларовых миллионеров

Исследователи ожидают, что к 2023 году граждан с чистой стоимостью ликвидных активов от 1 до 30 млн долларов станет больше на 9,2%.

Украина вошла в топ-10 по темпам роста числа миллионеров, об этом свидетельствуют данные британо-американской консалтинговой компании Wealth-X.

Исследователи ожидают, что к 2023 году граждан Незалежной с чистой стоимостью ликвидных активов от 1 до 30 млн долларов станет больше на 9,2%.

Лидирует в списке по прогнозам Нигерия — там ожидается рост числа миллионеров на 16,3%. Далее следует Египет с прогнозируемым приростом на 12,5%.Тройку замыкает Бангладеш (11,4%). В этой стране, по данным Всемирного банка, четверть населения живёт за чертой бедности.

В прошлом году Лайф рассказывал о том, что на Украине насчитали 742 миллионера.

Прирост миллионеров на Украине происходит на фоне проблем страны с экономикой. Жители остаются без отопления, тарифы на энергоснабжение повышают, а специалисты предвещают Незалежной в скором времени дефолт.