Не на кого опереться. Политолог объяснил связи США с ИГИЛ

По его словам, американские военнослужащие с помощью этих контактов решают свои задачи.

Доцент РГГУ, политолог Сергей Серёгичев в беседе с Лайфом объяснил связи Соединённых Штатов Америки с боевиками ИГИЛ*. По его словам, то, что США имеют контакты с группировкой — давно известный факт, при этом американцы не намерены использовать террористов всерьёз.

— Тут надо понимать ещё природу ИГИЛ, что это локальное явление в Сирии, локальное явление в Ираке и костяк этой группировки представляет местная племенная элита. Соответственно, американцы всегда могут сказать, что они разговаривали не с командиром ИГИЛ, а с местным вождём, для того чтобы решить какие-то там проблемы на местах, — сказал Серёгичев.

Политолог допустил, что США могут активизировать контакты с группировкой по причине того, что у них "нет твёрдой опоры в Сирии". Он добавил, что, к примеру, у турецких военнослужащих там есть опора, а у американцев "до недавнего времени были курды, но они их сдали, чтобы не портить отношения с турками".

— В результате этого они оказались без сильных козырей на руках, поэтому они поддерживают контакты с той племенной элитой, которая одновременно является частью ИГ, для того чтобы, когда начнётся политический процесс уже вовсю, чтобы у американцев там были свои люди, чтобы они влияли на формирование региональной политики или политики на общегосударственном уровне, — продолжил эксперт.

Серёгичев отметил, что военнослужащие США с помощью этих контактов решают свои задачи.

— Я не исключаю, что в этой тюрьме могли быть люди, которые что-то сделали хорошее американцам, американцы пообещали спасти их от талибов в обмен на какие-то услуги. Баш на баш. Обычное дело в играх спецслужб, — заключил он.

Ранее стало известно, что американский спецназ мог захватить тюрьму с боевиками ИГИЛ, чтобы те не раскрыли информацию о своих спонсорах. Отмечалось, что все вызволенные из заточения боевики были увезены в неизвестном направлении. По данным МИД РФ, среди них могли быть россияне и граждане стран Центральной Азии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.