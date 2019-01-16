В Раде хотят расследовать подписание Тимошенко газовых контрактов с РФ

Депутат Сергей Каплин считает, что подписание контракта 10 лет назад привело к "значительной социальной напряжённости в обществе".

Депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил Верховной раде осудить действия Юлии Тимошенко при подписании газовых контрактов с Россией и поручить антикоррупционным органам провести расследование обстоятельств их подписания. Проект постановления зарегистрирован на сайте Рады.

В посте на своей странице в соцсети "Фейсбук" Каплин уточнил, что 19 января исполняется 10 лет с подписания газового контракта по итогам переговоров Владимира Путина и Юлии Тимошенко, которые на тот момент были премьер-министрами России и Украины.

По словам парламентария, в результате подписания контракта экономика Украины "потеряла около двух триллионов", а страна "потеряла энергетический суверенитет".

В 2011 году за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом" Тимошенко была приговорена к тюремному заключению. В исправительное учреждение она взяла с собой 12 чемоданов. В феврале 2014 года Рада вынесла постановление об освобождении Тимошенко.