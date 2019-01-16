Историк моды Васильев о русских женщинах: В одном лице букет специалистов

Расстраиваться по поводу того, что Россия не попала в рейтинг стран, где живут самые красивые женщины, не стоит. Об этом заявил историк моды Александр Васильев.
— Русская женщина тем и ценна, что кроме внешних данных у неё очень много различных качеств, на которые в других странах, например Европы, требуются дополнительные услуги. Когда берут в жёны русскую женщину, я считаю, они получают букет специалистов, — сказал Васильев.
По его словам, когда мужчины берут в жёны русскую женщину, они получают специалиста по заболеваниям, по кулинарии, оформлению интерьера, воспитанию детей, ремонту автомобиля и по продаже квартиры.
Список стран с самыми красивыми женщинами был опубликован по итогам крупнейших международных конкурсов красоты. Васильев отметил, что российские женщины в него не попали абсолютно несправедливо и что их не включили, скорее всего, по политическим соображениям.
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