Историк моды Васильев о русских женщинах: В одном лице букет специалистов

Ранее стало известно, что Россия не вошла в список стран с самыми красивыми женщинами, но Александр Васильев с таким результатом не согласен.

Расстраиваться по поводу того, что Россия не попала в рейтинг стран, где живут самые красивые женщины, не стоит. Об этом заявил историк моды Александр Васильев.

— Русская женщина тем и ценна, что кроме внешних данных у неё очень много различных качеств, на которые в других странах, например Европы, требуются дополнительные услуги. Когда берут в жёны русскую женщину, я считаю, они получают букет специалистов, — сказал Васильев.

По его словам, когда мужчины берут в жёны русскую женщину, они получают специалиста по заболеваниям, по кулинарии, оформлению интерьера, воспитанию детей, ремонту автомобиля и по продаже квартиры.

Список стран с самыми красивыми женщинами был опубликован по итогам крупнейших международных конкурсов красоты. Васильев отметил, что российские женщины в него не попали абсолютно несправедливо и что их не включили, скорее всего, по политическим соображениям.