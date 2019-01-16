Ушёл из жизни народный артист России Ильгам Шакиров

В Казани на 84-м году жизни скончался народный артист России и Татарстана, певец Ильгам Шакиров. Об этом сообщает пресс-служба Татарской государственной филармонии имени Тукая.

— Ушёл из жизни выдающийся представитель татарской музыкальной культуры <...>, на песнях которого воспитывалось несколько поколений зрителей, народный артист Российской Федерации и Республики Татарстан, народный артист Каракалпакии, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая Шакиров Ильгам Гильмутдинович, — говорится в сообщении.

Ильгам Шакиров родился 15 февраля 1935 года в деревне Яна-Буляк Сармановского района Татарской АССР. В 1960 году окончил Казанскую государственную консерваторию по специальности "пение" и с тех пор был ведущим солистом Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. 1986 году также был удостоен ордена Дружбы народов за выдающиеся заслуги. Прощальный концерт Шакирова состоялся 15 февраля 2010 года.

Информация о месте проведения церемонии прощания и дате похорон пока не сообщалась.