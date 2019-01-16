Эксперт объяснил важность создания в Приморье хранилища радиоактивных отходов

По его словам, объект необходим прежде всего для решения собственных проблем в регионе, которые накопились за последние десятилетия, а не для хранения ядерных отходов из других стран.

Строительство Центра хранения ядерных отходов в Приморье не несёт в себе угрозы, а напротив, может избавить регион от возможных проблем с экологией в будущем, сообщил НСН член общественного совета "Росатома" Валерий Меньшиков.

По его словам, главная проблема в Приморье — это "ядерное наследие" из неэксплуатируемых атомных подводных лодок, которые уже невозможно использовать или просто держать в бухтах на плаву ввиду возраста и ядерные отсеки которых по-прежнему имеют радиационный фон и требуют хранения в специальных условиях.

— В бухте Сысоева целый современный кластер создан по всем нормативам безопасности. Такой же был создан в Мурманской области в Сайда-Губе. На сегодня 191 реакторный отсек обработан и хранится на поверхности специальным образом. В таком виде эти реакторные отсеки смогут находиться 70 лет, — рассказал Меньшиков.

Он также добавил, что при строительстве соблюдаются все условия безопасности, а завершение проекта позволит перейти от неконтролируемого хранения ядерного наследия к более цивилизованным формам, как например в США. И отметил, что центр не будет принимать на хранения отходы из других стран, поскольку это противоречит закону.

Ранее о необходимости строительства Центра кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае сообщил также председатель президиума дальневосточного отделения РАН.