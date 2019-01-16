Терешкову избрали главой комиссии "Единой России" по этике

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова избрана председателем комиссии "Единой России" по этике. Об этом говорится в сообщении партии.

— Первое заседание утверждённой XVIII съездом "Единой России" комиссии по этике прошло 16 января. В его рамках были избраны председатель комиссии, его заместитель и ответственный секретарь, — говорится в сообщении.

Заместителем главы комиссии стал член президиума генсовета "Единой России", глава Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а ответственным секретарём — заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Решение о создании федеральной партийной комиссии по этике съезд "Единой России" принял 8 декабря. В её состав вошло 12 человек.