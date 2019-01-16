Опубликован тизер третьей части "Охотников за привидениями"

В Сети появился тизер третьей части "Охотников за привидениями". На этот раз решено не просто перезапустить вселенную в виде женской версии, а снять прямое продолжение классических фильмов.

Видеозапись продолжительностью менее минуты показывает таинственный сарай в американской глуши, в котором взору зрителей открывается знакомый автомобиль команды охотников за привидениями, намекая на возвращение оригинальной истории на большие экраны.

И, действительно, незадолго до появления видео компания Sony в своём официальном аккаунте в "Твиттере" анонсировала выход продолжения нашумевшей картины в 2020 году, съёмками которой займётся Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, режиссёра оригинальной дилогии.

Старт съёмок намечен на лето 2019 года, однако примут ли в нём участие звёзды из оригинальной картины, не сообщается. Но точно известно, что соавтором сценария стал оскароносный Гил Кинан, а сюжет картины не будет связан с "женским" фильмом 2016 года, снятым режиссёром Полом Фигом. Дата премьеры запланирована на лето 2020 года.