В Тольятти завуч ударила школьницу за рисование на уроке

Завуч и учитель биологии одной из тольяттинских школ ударила на своём уроке ученицу пятого класса. По данным "Комсомольской правды", девочка рисовала во время занятий.

— Она побила её за то, что та рисовала. Как говорят другие ученики, причём из разных классов, такое поведение этого учителя можно наблюдать неоднократно, — рассказали изданию очевидцы.

В Сети также появилось видео инцидента. Педагог несколько раз ударила ребёнка по щеке. Девочка, чуть не плача, спросила у учителя: "Вы что, с ума сошли?"

— Я да, я да, а ты нет. Поэтому я хочу, чтобы ты вела себя как положено. Как девочка-ученица, — ответила ей педагог.

В школе ситуацию пока не прокомментировали.