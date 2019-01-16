Число жертв взрыва газа в Тбилиси возросло до четырёх

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Число жертв взрыва газа в Тбилиси возросло до четырёх

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Скриншот видео Взрыв газа в Тбилиси: первые кадры с места событий  youtube.com

Число погибших при взрыве газа в жилом корпусе на севере Тбилиси возросло до четырёх человек, сообщает РИА "Новости".

По информации журналистов, несмотря на усилия врачей, в больнице скончался четырёхлетний мальчик, которого доставили вечером.

Как ранее сообщал Лайф, в жилом доме на севере Тбилиси в результате утечки бытового газа произошёл взрыв, изначально озвучивались данные о трёх погибших и нескольких раненых, в настоящий момент точно известно о семи пострадавших, шестеро из которых дети.

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