Число погибших при нападении на гостиницу в столице Кении возросло до 21

Число погибших при нападении группы террористов на гостинично-офисный комплекс в столице Кении Найроби увеличилось до 21 человека, сообщает AFP со ссылкой на главу местной полиции.

— На месте нападения были обнаружены ещё шесть тел, один сотрудник полиции умер от ран, — заявил Джозеф Бойнетт.

Как ранее сообщал Лайф, неизвестные напали на гостиничный комплекс Dusit D2 в Найроби, столице Кении. К отелю подъехал белый автомобиль, из которого вышла группа людей. Они забежали в здание, после чего открыли стрельбу.

Спустя 20 часов осады силам правопорядка удалось ликвидировать террористов, которые держали оборону в зале одного из корпусов. Ранее президент Кении Ухуру Кениата заявил о завершении операции в комплексе.