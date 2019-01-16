Задержанного в России Пола Уилана посетили ирландские дипломаты

Ирландские дипломаты 16 января посетили задержанного в России по подозрению в шпионаже Пола Уилана. Они назвали условия его содержания хорошими. Об этом рассказал брат задержанного Дэвид Уилан.

— Встреча продолжалась около часа, и мы смогли получить несколько посланий, предназначенных для передачи нашей семье. Сотрудники ирландского консульства сообщили, что условия содержания в тюрьме были хорошими, что у него есть очки, он работает над тем, чтобы выучить отдельные слова по-русски, — цитирует слова брата Уилана ТАСС.

Дипломаты также передали Уилану предметы личной гигиены, направленные посольством Великобритании. На 17 января намечен визит сотрудников посольства США.

Напомним, в конце декабря ФСБ России сообщила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. В отношении американца заведено уголовное дело по статье "Шпионаж", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Брат задержанного ранее заявил, что Уилан является гражданином четырёх стран: Ирландии, Канады, США и Великобритании.