Вращающаяся ледяная "луна" стала туристической достопримечательностью в США

Абсолютно ровный вращающийся ледяной диск, своим видом отдалённо напоминающий Луну, который образовался на реке Преспумскот в штате Мэн, обрёл популярность в Сети и стал местной достопримечательностью, сообщает National Geographic.

Пользователи Сети и местные жители выдвигают разные версии того, как на воде образовалась абсолютно ровная льдина, равно как и учёные, которые ломают голову, разгадывая причины появления подобных объектов на поверхности воды по всему миру.

Считалось, что подобные "диски" формируются под влиянием медленного вихревого течения реки, в котором вода сама замерзает и образует круг. Однако в 2016 году был проведён эксперимент, показавший, что идеально круглая льдина может формироваться без особого течения и вращать сама себя. Каким образом — до сих пор не очень понятно.

По оценкам наблюдателей, диаметр круга составляет около 90 метров, что могло бы стать мировым рекордом, если бы, конечно, кто-то вёл подобные наблюдения. Хотя известно, что средний диаметр аналогичных объектов в среднем составляет 15 метров.