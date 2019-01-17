Депутат Рады проиграл пари и пришёл на эфир в образе Чарли Чаплина

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пришёл на запись эфира телеканала "Прямой" в образе Чарли Чаплина и заявил, что готов ходить "в костюме клоуна", если это поможет Украине.

— Мужик сказал, мужик сделал. Было много сообщений от вас в стиле: "когда наденешь костюм клоуна?" Знаете, если это поможет Украине, я готов ходить в костюме клоуна хоть всю жизнь, — написал депутат в "Фейсбуке", приложив фото в образе Чаплина.

Украинские СМИ отмечают, что ранее Гончаренко на одном из ток-шоу обещал надеть костюм клоуна, если юморист Владимир Зеленский решит принять участие в президентских выборах. При этом нардеп выбрал всё же не клоунский костюм, а образ комика Чаплина.

Напомним, о своём намерении баллотироваться в президенты Украины Зеленский официально объявил в новогоднюю ночь. Сейчас его рейтинг составляет около девяти процентов.