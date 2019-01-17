Трамп и Пенс выразили соболезнования семьям погибших в Сирии солдат США

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс осудили теракт в сирийском Манбидже и выразили свои соболезнования семьям погибших при взрыве американских солдат. Соответствующее заявление было опубликовано в твиттере Пенса.

— Президент Трамп и я осуждаем теракт в Сирии, в результате которого погибли американские солдаты. Наши сердца с близкими погибших. Мы чтим их память и никогда не забудем их службу и жертву, которую они принесли, — говорится в сообщении.

В тексте также уточняется, что благодаря храбрости американских военных США смогли одержать победу над группировкой ИГИЛ* в Сирии, однако борьба с их остатками продолжится, чтобы не позволить им восстановить "полный зла и убийств халифат".

Ранее сообщалось, что в сирийском городе Манбидж прогремел мощный взрыв. Изначально сообщалось о шести погибших и 19 пострадавших, однако позже количество убитых выросло до 27 человек, среди которых было пять американских солдат, позднее эту информацию подтвердили в военном руководстве США.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.