В Москве скончался продюсер "Дозоров" и "Иронии судьбы. Продолжение"

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В Москве скончался продюсер "Дозоров" и "Иронии судьбы. Продолжение"

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Фото: © Кинопоиск

Кинопродюсер, актёр и сценарист Алексей Кублицкий скоропостижно скончался 14 января в своей квартире в Москве. Ему было 46 лет, сообщает "Блокнот Волгоград".

Прощание пройдёт 17 января в подмосковном Красногорске, а похороны состоятся 19 января в родном городе Кублицкого — Волгограде.

Алексей Кублицкий был продюсером таких картин, как "Ирония судьбы. Продолжение", "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Высоцкий: спасибо, что живой", сериалов "Громовы" и "Екатерина".

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