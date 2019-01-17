В ЛНР заявили о подрыве грузовика украинских военных на мине

Грузовик украинских силовиков подорвался на мине в Донбассе, есть пострадавшие. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее пресс-центр Генштаба ВСУ сообщил о десяти пострадавших из-за обстрела ополченцами грузовика военных. Однако в ЛНР отмечают, что автомобиль наехал на мину.

— В ходе движения, в виду незнания карт минных полей, водитель автомобиля совершил наезд на мину, в результате которого военнослужащие ВСУ получили ранения и травмы различной степени тяжести, — цитирует Марочко РИА "Новости".

Марочко сослался на источник, который рассказал, что в этот день украинские военнослужащие отмечали очередную годовщину формирования бригады и употребляли алкоголь.

— С целью сокрытия данного происшествия командир бригады обвинил в подрыве автомобиля подразделения Народную милицию ЛНР, — считает представитель.