"Все ликовали!" В мужской колонии рассказали об обстоятельствах рождения девочки

Руководство ИК-7 уже приняло решение наградить своих работников за оперативность и слаженную работу в такой неожиданной для мужской колонии ситуации.

Начальник ИК-7 в Новгородской области полковник Алексей Кузнецов рассказал журналистам, при каких обстоятельствах в мужской колонии родилась девочка. По его словам, мама ребёнка вместе с ещё одной дочкой детсадовского возраста приехала на свидание к одному из осуждённых. Женщина была на восьмом месяце беременности, однако ничто не предвещало скорых родов.

— Комнаты [для свиданий] у нас довольно комфортные, там есть всё необходимое для того, чтобы семья провела время: телевизор, холодильник, диваны, детский уголок с игрушками, — цитирует Кузнецова "Московский комсомолец".

Однако уж чего-чего, а оборудования для принятия родов на территории мужской колонии не оказалось, поэтому, когда женщина сказала, что ей "нехорошо", сотрудники тут же вызвали скорую. На момент приезда врачей женщину пытались под руки довести до машины, однако роды начались прямо в коридоре учреждения, поэтому роженицу решили оставить в здании.

Помогали в процессе даже сотрудники охраны — они быстро вывели одного из врачей, чтобы тот взял в карете скорой необходимое оборудование.

— Девочка родилась хоть и недоношенной, но вроде бы совершенно здоровой. Вся колония ликовала! — добавил начальник учреждения.

Сразу после рождения на карете скорой помощи новорождённую вместе в мамой доставили в городской роддом, где поместили в барокамеру. По словам медиков, её жизни ничто не угрожает.

С именем дочери родители пока не определились. Возможно, назовут Александрой — в честь одного из сотрудников колонии, помогавшего принимать роды.