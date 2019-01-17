В Москве избили курдского журналиста

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В Москве избили курдского журналиста

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков

В районе студенческого городка РУДН в Москве неизвестные напали на корреспондента телеканала Kurdistan 24 Хошави Мухаммеда. Журналист был госпитализирован. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр.

— Он госпитализирован в тяжёлом состоянии в Боткинскую больницу. Мы следим за его состоянием, — отметил Бабакр.

По его данным, нападение произошло ещё несколько дней назад.

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