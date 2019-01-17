Сенаторы США хотят допросить переводчиков Трампа со встреч с Путиным

Сенаторы-демократы Боб Менендес и Джек Рид направили в Белый дом запрос о предоставлении возможности опросить переводчиков, которые присутствовали на встречах президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

— Сенаторы направили в Белым дом письмо с прошением о предоставлении подтверждения, что президент Трамп надлежащим образом сохранил записи своих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, — цитирует совместное заявление сенаторов ТАСС.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп якобы изъял все детальные записи переговоров с Путиным и потребовал от переводчиков ни с кем не обсуждать встречу. После этого в Палате представителей решили опросить переводчиков Трампа, которые сопровождали главу государства на встречах с российским лидером.