Google выпустила праздничный дудл в честь Станиславского

Компания Google отметила 156-летие со дня рождения великого русского режиссёра Константина Станиславского и разместила на главной странице своего поисковика дудл с его изображением.

На картинке схематично изображен путь актёра, который должен прежде всего для себя выяснить, каким является его персонаж, чтобы достичь более полного понимания его сути, которая поможет "прожить" его историю.

Это не первый знак внимания со стороны корпорации к значимым для России личностям. Так, в ноябре прошлого года она отметила 110-летний юбилей со дня рождения писателя Николая Носова, до этого на главной странице поисковика появлялась советская шахматистка Людмила Руденко.