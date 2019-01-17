Сбербанк стал самой дорогой компанией России

Сбербанк вышел на первое место среди крупнейших российских компаний по капитализации. Стоимость компании достигла 4,52 трлн рублей. Об этом со ссылкой на данные Московской биржи сообщает ТАСС.
По итогам торгов 16 января акции кредитной организации подорожали на 0,76–1,65%. Стоимость обыкновенной акции достигла 201,26 рубля, привилегированной — 173,1 рубля.
Таким образом, Сбербанк обогнал "Роснефть", капитализация которой составляет 4,461 трлн рублей.
Как ранее сообщал Лайф, самой дорогой в мире стала американская компания Amazon, занимающаяся продажей товаров и услуг через Интернет (797 млрд долларов). Она обогнала Microsoft и Alphabet.
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