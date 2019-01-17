Искал номер? Дикий леопард забрёл в одну из гостиниц Индии

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Искал номер? Дикий леопард забрёл в одну из гостиниц Индии

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Скриншот видео Leopard stalks hotel lobby at famous hill station in north India  youtube.com

В одном из отелей индийского штата Уттаракханд дикий леопард зашёл в холл гостиницы и в течение 15 минут бродил по коридорам, сообщает UPI.

Судя по данным камеры наблюдения, леопард пришёл в гостиницу, как полагается хорошему гостю, с утра пораньше, однако, к счастью, не встретил на своём пути ни сотрудников гостиницы, ни постояльцев, для которых встреча с хищником могла закончиться трагически.

Побродив по пустым залам, он направился в сторону выхода, и как раз в этот момент его наконец заметили гости отеля, о чём рассказали персоналу. Сообщается, что хищник вышел из здания и скрылся в ближайшем лесу.

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