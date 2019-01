В США умер один из крупнейших инвесторов мира — Джон Богл

В США на 90-м году жизни скончался один из известнейших американских инвесторов — Джон Богл, сообщает CNBC. Причина смерти не раскрывается.

Богл — основатель и бывший генеральный директор крупнейшей инвестиционной компании The Vanguard Group. Он также известен как автор книг об инвестициях. Последняя из них — "Держаться курса: История Vanguard и индексная революция" (Stay the Course: The Story of Vanguard and the Index Revolution) — вышла в 2018 году.