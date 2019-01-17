Мэй призвала политические силы Британии сплотиться ради Brexit

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Мэй призвала политические силы Британии сплотиться ради Brexit

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Фото: © Pixabay

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала все политические силы страны объединиться для реализации Brexit и достичь согласия. Об этом она заявила после того, как в британском парламенте выразили поддержку правительству.

— Сейчас наступило время сплотиться, поставить в центр национальные интересы и реализовать результат референдума, — заявила Мэй.

Она пригласила к обсуждению вопроса членов парламента из всех партий, добавив, что пришло время "забыть о личном интересе". Премьер-министр добавила, что сожалеет о решении лидера Лейбористской партии Джереми Корбина не принимать участия в диалоге.

— Я разочарована тем, что лидер Лейбористской партии пока не принял решения об участии, но наша дверь остаётся открытой, — отметила Тереза Мэй.

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