Мэй призвала политические силы Британии сплотиться ради Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала все политические силы страны объединиться для реализации Brexit и достичь согласия. Об этом она заявила после того, как в британском парламенте выразили поддержку правительству.
— Сейчас наступило время сплотиться, поставить в центр национальные интересы и реализовать результат референдума, — заявила Мэй.
"Our door remains open" - says Theresa May to Jeremy Corbyn.— Sky News (@SkyNews) 16 января 2019 г.
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Она пригласила к обсуждению вопроса членов парламента из всех партий, добавив, что пришло время "забыть о личном интересе". Премьер-министр добавила, что сожалеет о решении лидера Лейбористской партии Джереми Корбина не принимать участия в диалоге.
— Я разочарована тем, что лидер Лейбористской партии пока не принял решения об участии, но наша дверь остаётся открытой, — отметила Тереза Мэй.
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