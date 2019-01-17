В Приморье школьники помогли поймать грабителя

В Приморском крае двое 12-летних школьников помогли полицейским задержать подозреваемого в краже, сообщает региональное УМВД РФ.

Ранее в полицию поступило сообщение о краже в селе Озёрное: неизвестный проник в частный дом и похитил плазменный телевизор. Позже двое семиклассников нашли телевизор под мостом, сфотографировали его и передали информацию в полицию.

— Благодаря бдительности школьников сотрудникам уголовного розыска удалось задержать с поличным ранее судимого 29-летнего жителя села Яблоновка. В отделе полиции задержанный дал признательные показания, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, а вот подростков в полиции наградили, вручив им памятные подарки и благодарственные письма.