Motorola планирует возродить легендарную "раскладушку" RAZR V3 в феврале

Известный многим бренд Motorola, ныне принадлежащий китайской компании Lenovo, намерен вновь вернуться на рынок и перевыпустить один из самых культовых своих телефонов — RAZR V3 — в виде смартфона со сгибающимся экраном, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, дизайн новой модели в значительной степени будет повторять дизайн прародителя, однако внутри у нового смартфона будет расположен большой, складывающийся пополам экран. Точные размеры новинки пока неизвестны, как и её технические характеристики.

В настоящий момент известно, что анонс "новой-старой" модели должен состояться в феврале 2019 года, однако эта дата может измениться, поскольку новинка всё ещё находится на стадии тестирования. Как заявили в компании, они планируют выпустить 200 тысяч устройств по цене $1,5 тысячи за штуку.