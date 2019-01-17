Ведущая CNN опозорилась, попрекнув темнокожего коллегу "привилегиями белых"

По её словам, это произошло потому, что она не видела своего собеседника, ведь разговор во время радиошоу вёлся по телефону.

Телеведущая, журналистка, а заодно и консультант телеканала CNN по юридическим вопросам Арева Мартин во время телефонного разговора на радиошоу начала обвинять его ведущего Дэвида Вебба в злоупотреблении "привилегиями белого человека", а он оказался темнокожим.

Тема передачи была "Что важнее — реальный опыт или цвет кожи?". В какой-то момент ведущий Дэвид Вебб начал делиться своим личным опытом — он работал в нескольких крупных американских СМИ, притом даже в не самых дружелюбных по отношению к темнокожим, что вызвало весьма бурную реакцию телеведущей.

— Весь этот долгий разговор касается привилегий белых людей! Вы (белые) имеете право делать вещи, на которые у "цветных" граждан здесь нет права. Дэвид, то, что вы являетесь белокожим мужчиной, автоматически даёт вам такую привилегию, — прервала она реплику Вебба.

Далее она начала обвинять собеседника в том, что он расист и злоупотребляет "привилегиями белого большинства", даже пыталась пристыдить его за непонимание этих простейших вещей, однако тут уже сам Вебб решил прервать её.

— Арева, мне придётся прервать тебя, но ты должна была лучше подготовиться к передаче. Я чернокожий, — сказал он.

После этой фразы телеведущая сбавила обвинительный напор, однако тут уже наступила очередь Вебба, и он, кажется, разозлился не на шутку. К концу своего непродолжительного, но эмоционального высказывания он обвинил журналистку не только в непрофессионализме, но и в пресловутых "привилегиях белокожих", и "мышлении белого человека".

— Видите? Это вы вовсю используете привилегии белых людей. Это всё ваша фальшь. Вы моментально выступили с определённым заключением. Вы все даже не смотрели, с кем говорите. Вы говорите с чернокожим собеседником! — заключил он.

Телеведущая Арева Мартин всё-таки смогла извиниться перед ним, списав вину за этот провал на свою команду, которая "неправильно информировала", и добавила, что не смогла увидеть собеседника, поскольку разговор шёл по телефону.

Позднее журналисты попытались взять у Мартин интервью, чтобы получить хоть какой-то комментарий по этому поводу, однако она от общения с коллегами отказалась. В отличие от Дэвида Вебба, который решил как следует высмеять её позор, опубликовав в "Твиттере" фотографию, демонстрирующую его "белую привилегированность".