СМИ узнали, когда Трамп может объявить дату и место встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп может объявить дату и место проведения новой встречи с Ким Чен Ыном 18 января, по итогам возможной встречи с представителем Пхеньяна. Об этом сообщает The Washington Post.
Предполагается, что этим представителем станет заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, о вылете которого в Вашингтон ранее узнал ряд СМИ.
Издание делает вывод, что вторая встреча лидеров США и КНДР может состояться в марте или апреле. В качестве наиболее вероятного места уже назывался вьетнамский Дананг.
Ранее СМИ сообщали, что с Ким Ён Чхолем северокорейский лидер Ким Чен Ын передал в США письмо для Трампа.
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