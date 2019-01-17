СМИ узнали, когда Трамп может объявить дату и место встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп может объявить дату и место проведения новой встречи с Ким Чен Ыном 18 января, по итогам возможной встречи с представителем Пхеньяна. Об этом сообщает The Washington Post.

Предполагается, что этим представителем станет заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, о вылете которого в Вашингтон ранее узнал ряд СМИ.

Издание делает вывод, что вторая встреча лидеров США и КНДР может состояться в марте или апреле. В качестве наиболее вероятного места уже назывался вьетнамский Дананг.

Ранее СМИ сообщали, что с Ким Ён Чхолем северокорейский лидер Ким Чен Ын передал в США письмо для Трампа.