США в новой стратегии ПРО решили положиться на ядерное сдерживание России

В противостоянии с Россией и Китаем США будут полагаться на ядерное сдерживание, однако система противоракетной обороны будет направлена в первую очередь против "государств-изгоев". Об этом заявил представитель американской администрации в преддверии обнародования новой Стратегии развития системы ПРО США.

— Что касается России и Китая, то у них есть очень крупный и высокотехнологичный арсенал, и мы нацелены на то, чтобы полагаться на наше сдерживание... США продолжают полагаться на ядерное сдерживание, чтобы сдерживать потенциальные ядерные угрозы со стороны Китая и России, — цитирует ТАСС чиновника.

При этом он подчеркнул, что Дональд Трамп нацелен на улучшение отношений с обеими странами, а также заявил, что возможности США в сфере противоракетной обороны "направлены в первую очередь против угроз со стороны государств-изгоев", например Ирана.

— Мы очень прозрачны с Россией и Китаем относительно наших планов в сфере противоракетной обороны, — заявил представитель Белого дома.

Предполагается, что президент США Дональд Трамп 17 января обнародует новую редакцию Стратегии дальнейшего развития системы ПРО США. Это первый подобный доклад с 2010 года. Ранее сообщалось, что Вашингтон изучает возможности усиления системы противоракетной обороны как в США, так и за пределами страны.