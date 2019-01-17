Около 20 автомобилей столкнулись на трассе на Камчатке — видео

Серия массовых ДТП с участием около 20 легковых автомобилей практически полностью парализовала движение на трассе Морпорт — Аэропорт в Камчатском крае, сообщает портал "Кам 24".

По информации полиции, примерно в 12:00 по местному времени (3:00 мск) на 27-м километре трассы произошла первая серия ДТП с участием более чем 10 автомобилей. На место были отправлены сотрудники ГИБДД. Сообщается, что, несмотря на серьёзные повреждения некоторых авто, никто из участников аварии за медицинской помощью не обращался.

Затем, буквально через полчаса, на 20-м километре этой же трассы произошла другая авария, участниками которой стали восемь автомобилей. На место были отправлены сотрудники полиции, информация о пострадавших также не поступала.

Как передаёт ТАСС, сегодня в Камчатский край пришёл снежный циклон, из-за чего были отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского. Метеорологи ожидают усиление ветра до 20 м/с и сильный снег, из-за чего в некоторых населённых пунктах будет практически нулевая видимость. Региональное УГИБДД УМВД России призывает водителей не выезжать на дороги края до окончания непогоды.