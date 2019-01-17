Самолёт вернулся в Норильск из-за сработавшего датчика задымления

Пассажирский "боинг" авиакомпании "Нордстар", следовавший из Норильска в Москву и Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика задымления, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

— В 8:09 (4:09 мск) поступил сигнал тревоги, сработал датчик задымления. На борту находилось 118 пассажиров... В 8:33 благополучно сел, — сказала официальный представитель прокуратуры Оксана Горбунова.

По данному факту началась проверка.