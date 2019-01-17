Росавиация рекомендовала сократить чартерные программы двум авиакомпаниям

Росавиация рекомендовала провести 10-процентное сокращение чартерных программ авиакомпаниям Azur Air и NordWind, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

— Несмотря на то что ни одна из авиакомпаний с 15 декабря по 15 января не превысила 10-процентный порог задержек, двум перевозчикам было рекомендовано сократить на 10% планы на чартерную перевозку в феврале, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за указанный период у Azur Air было задержано 9,4% из 531 выполненных, а у NordWind — 6,1% из 180 рейсов. А само сокращение программ — это действующее с декабря 2018 года нововведение, согласно которому Росавиация может отказать в выдаче разрешений на будущие чартерные полёты, если количество задержанных рейсов превышает 10% от общего показателя выполненных перевозчиком полётов.

Также сообщается, что в указанный период российскими авиакомпаниями всего было совершено 1720 чартерных рейсов. Из них вылетели не по расписанию только 93, что составляет 5,4%.