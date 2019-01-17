Минфин США снова продлил срок завершения сделок с En+ и "Русалом"

Минфин США в очередной раз продлил для инвесторов срок завершения сделок с компанией "Русал" и холдингом En+ — до 28 января. К этому же дню американские инвесторы должны будут избавиться от акций и других ценных бумаг компаний.

Напомним, в апреле 2018 года США внесли Олега Дерипаску и восемь контролируемых бизнесменом компаний в свой санкционный список. Это означало заморозку активов в Штатах и запрет для американских граждан вести с ними бизнес. Изначально инвесторам для избавления от акций и долговых инструментов всех компаний дали время до 7 мая, а до 5 июня — чтобы с ними разорвали контракты. Позже эти сроки несколько раз продлевали.

В декабре 2018 года Минфин США сообщил о намерении в течение 30 дней снять санкции с трёх компаний: En+, "Русал" и "Евросибэнерго".