Минздрав выступил против возвращения курилок в аэропорты

Запрет на курение в общественных местах ввели в 2013 году, а в 2017 году депутаты предложили вернуть курилки в воздушных гаванях.

Минздрав России предложил Госдуме снять с рассмотрения законопроект о возвращении курилок в аэропорты. С соответствующим обращением главы ведомства Вероники Скворцовой ознакомились "Известия".

По мнению министра, полный запрет курения в общественных местах — эффективная мера, а создание специальных зон как раз способствует употреблению табачных изделий.

В письме Скворцовой приводятся такие данные: запрет на курение снижает продажи сигарет в среднем на 11–15%, люди чаще пытаются бросить вредную привычку.

Напомним, в 2017 году депутат Госдумы Сергей Боярский разработал законопроект, в котором предлагается вернуть помещения для курения в аэропортах. В декабре прошлого года Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал инициативу. По мнению депутатов, это поможет избежать нарушений в сфере антитабачного законодательства.