Минздрав выступил против возвращения курилок в аэропорты

Минздрав России предложил Госдуме снять с рассмотрения законопроект о возвращении курилок в аэропорты. С соответствующим обращением главы ведомства Вероники Скворцовой ознакомились "Известия".
По мнению министра, полный запрет курения в общественных местах — эффективная мера, а создание специальных зон как раз способствует употреблению табачных изделий.
В письме Скворцовой приводятся такие данные: запрет на курение снижает продажи сигарет в среднем на 11–15%, люди чаще пытаются бросить вредную привычку.
Напомним, в 2017 году депутат Госдумы Сергей Боярский разработал законопроект, в котором предлагается вернуть помещения для курения в аэропортах. В декабре прошлого года Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал инициативу. По мнению депутатов, это поможет избежать нарушений в сфере антитабачного законодательства.
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