Пьяный житель Владивостока устроил стрельбу по подросткам из пневматики

В посёлке Славянка Приморского края сотрудники Росгвардии задержали пьяного жителя Владивостока, который напал на четверых подростков с пневматическим пистолетом, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

— Поступил сигнал о срабатывании "тревожной кнопки", установленной в продуктовом павильоне. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны увидели мужчину, размахивающего предметом, похожим на пистолет. Гражданин оказал стражам порядка активное сопротивление, пытался вырваться и скрыться, — говорится в сообщении.

По словам детей, они встретили мужчину на улице, он неожиданно начал кричать на них и стрелять из пистолета. Они попытались скрыться в ближайшем торговом павильоне, однако он забежал внутрь вслед за ними и начал угрожать присутствующим. После этого продавец нажала "тревожную кнопку".

По информации Рогвардии, 37-летний житель Владивостока приехал в гости к родственникам и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.