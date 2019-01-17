СМИ: Токио заявил протест из-за штрафа японским рыболовецким судам близ Курил

МИД Японии заявил протест России после остановки двух рыболовецких судов Погранслужбой ФСБ РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Отмечается, что 7 января Пограничная служба ФСБ России остановила два японских рыболовецких судна у острова Кунашир для проверки. Однако у рыбаков не было некоторых разрешительных документов, поэтому пограничники потребовали заплатить штраф.

По данным СМИ, в Токио назвали действия российской стороны "неприемлемыми".