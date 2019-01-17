Первое в истории растение на Луне погибло из-за лунной ночи

Семена хлопчатника, давшие ростки на обратной стороне Луны на борту китайского зонда "Чанъэ-4", погибли, сообщает Independent. По данным издания, это случилось спустя сутки после публикации фотографий первого растения, когда на спутнике Земли наступила ночь.

Ранее китайские учёные уже заявляли, что росток не выдержит лунной ночи, так как температура поверхности спутника опускается до минус 170 градусов по Цельсию.

Напомним, китайский аппарат "Чанъэ-4", который ранее совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, доставил на естественный спутник Земли семена рапса, хлопчатника, картофеля, а также дрожжи и личинок дрозофилы. Первыми — и впервые в истории — проросли семена хлопчатника, несмотря на низкую гравитацию, сильную радиацию и большую разницу температур.