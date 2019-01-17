Ягуар напал на помощника дрессировщика в омском цирке

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Ягуар напал на помощника дрессировщика в омском цирке

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Фото: © flickr/Ali Arsh

Ягуар напал на помощника дрессировщика во время репетиции представления в Омском государственном цирке, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Управления МВД РФ.

— От медицинского учреждения поступила информация, что к ним поступил помощник дрессировщика 1981 года рождения... Тяжких телесных повреждений у него не обнаружено, тем не менее он госпитализирован, — говорится в сообщении.

После происшествия проводится проверка.

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