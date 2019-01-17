"Рекорд легко достижим". Французские СМИ удивились торговому балансу России

Издание приводит ряд аргументов в пользу своего прогноза, один из них — рост экспорта за последний год на 27,5%.

Французская газета Les Echos считает, что в России по итогам 2018 года может быть побит рекорд торгового баланса 2011 года в $198 млрд. К таким выводам издание пришло после анализа данных Федеральной таможенной службы РФ.

Согласно статистике, положительное сальдо торгового баланса выросло в стране на 65,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $191,4 млрд.

— При таких темпах роста рекорд 2011 года ($198 млрд) легко достижим, — полагает автор статьи.

Издание приводит ряд аргументов в пользу этого: за 11 месяцев 2018 года объём российской торговли составил $629 млрд — на 19,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Увеличился и экспорт — на 27,5%, до $410,2 млрд, из которых более 64% составили энергоносители.