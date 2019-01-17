В Керчи завершился первый этап ремонта повреждённого взрывом колледжа

Ранее сообщалось, что всего на восстановление и капитальный ремонт учебного заведения выделено более 120 млн рублей.

Строители закончили аварийно-восстановительные работы в здании Керченского политехнического колледжа, которое было повреждено взрывом в октябре 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодёжи Крыма.

— Первая стадия работ по восстановлению керченского колледжа завершена. Капитальный ремонт запланирован на лето 2019 года, — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что на аварийно-восстановительные работы в политехе из республиканского бюджета было выделено 9,2 млн рублей. Ещё 114 млн рублей намерены направить на капитальный ремонт учебного заведения.

Напомним, 17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании Керченского политехнического колледжа. Погибло 20 человек, пострадало более 70.