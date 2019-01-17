Дембеля уходят в тень. В России военнослужащим запаса могут запретить соцсети

В особенности нововведение будет касаться служивших в частях с секретным режимом или имевших доступ к документам, содержащим гостайну.

Минобороны РФ планирует запретить пользоваться соцсетями не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас. Срок "нахождения в тени" может составить до пяти лет. Об этом сообщают "Известия".

По данным издания, строгий запрет будет распространяться на определённую категорию граждан. Речь идёт о тех, кто служил в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну. Изменения включат в проект поправок к Федеральному закону "О статусе военнослужащих", за нарушение солдатам и офицерам будет грозить уголовное наказание.

— В армии никогда не либеральничали, если речь заходила о разглашении секретной информации, поэтому Минобороны стремится установить определённые жёсткие правила, — прокомментировал планы МО РФ глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

При этом эксперты считают, что даже такие меры не решат всех проблем: в российских соцсетях дембеля могут завести анонимный аккаунт, а зарубежные и вовсе не делятся с ведомствами РФ данными своих пользователей.