В Амурске завели дело из-за слухов об участии полиции в похоронах рецидивиста

Следователи возбудили уголовное дело о клевете из-за сообщений об участии полицейских прокуроров в похоронах криминального авторитета в Амурске Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

В Сети 8 января появилось видео, где запечатлена длинная похоронная процессия. Как утверждает человек, комментировавший кадры, это были похороны неоднократно судимого жителя Амурска Юрия Зарубина. Указывалось, что из-за этого в городе было перекрыто движение. Факт похорон подтвердили позднее в краевом Управлении МВД России, но отметили, что дорожные инспекторы не позволяли процессии перекрывать улицу. В ведомстве также опровергли участие в похоронах главы районной полиции и городского прокурора.

— С целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Клевета" (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ), — говорится в сообщении.

Добавим, что в СМИ в четверг появились сообщения о задержании знакомого автора видео, но в полиции этот факт пока не прокомментировали.