В Тольятти отстранили учителя, ударившего девочку за рисование на уроке

Руководство образовательного учреждения назвало подобное обращение со школьниками недопустимым.

Завуч и учительница биологии тольяттинской школы № 93, которая ударила пятиклассницу за рисование на её уроке, отстранена от работы. Решение было принято на экстренном совещании с участием руководства школы и и. о. главы Департамента образования Тольятти Ларисы Лебедевой.

— Действия педагога в администрации школы и Департаменте образования считают недопустимыми. На время проведения проверки учитель отстранён от работы, — сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

Ранее Лайф опубликовал видео инцидента, на котором педагог несколько раз бьёт ребёнка по щеке. Девочка, чуть не плача, обращается к учительнице со словами: "Вы что, с ума сошли?" По словам других школьников, завуч неоднократно так их наказывала.