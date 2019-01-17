В день рождения. Переживший теракт 11 сентября американец убит при атаке в Кении

Спиндлер обедал в ресторане гостиницы, когда в здание ворвались четыре вооружённых боевика.

Одной из жертв атаки на гостиницу в Найроби оказался американский бизнесмен, который пережил нападение террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Джейсон Спиндлер погиб в свой день рождения. Об этом сообщает The Sun.

We were devastated to learn of the horrific attack in Kenya which claimed the life of @Jason_Spindler, an inspiring leader in our community who dedicated his life to creating a better world. May his memory be a blessing to all who knew and loved him. pic.twitter.com/iwNdUDjpNf — Social Venture Circle (@svcimpact) 17 января 2019 г.

Гражданин США переехал в Кению около пяти лет назад, а в день гибели, 15 января, ему исполнился 41 год. Спиндлер обедал в ресторане гостиницы, когда в здание ворвались четыре вооружённых боевика. Во время атаки 11 сентября 2001 года он работал в одной из двух башен и смог сбежать, но в этот раз американец оказался в числе первых жертв.

— Мой брат Джейсон скончался сегодня утром во время террористической атаки в Найроби… Он был бойцом, — подтвердил гибель Спиндлера его брат.

Ответственность за нападение на гостинично-офисный комплекс в Найроби уже взяла на себя сомалийская террористическая группировка "Аш-Шабаб"*. По последним данным, в результате теракта погиб 21 человек.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.