Провокационны и некорректны. В МИД РФ отреагировали на претензии США по ДРСМД

В Москве считают, что претензии Вашингтона в адрес России относительно ДРСМД провокационны и некорректны. Нынешняя линия США по Соглашению непонятна МИД РФ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

— Ставить перед нами вопрос о том, как Россия собирается выполнить договор, было бы с американской стороны по меньшей мере некорректно, а называя вещи своими именами, провокационно, — сказал Рябков РИА "Новости".

Он пояснил, что России не ясно, чего именно хочет Вашингтон: слома ДРСМД или совместной работы над его сохранением.

Накануне постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что у России остаётся полгода, чтобы доказать выполнение договора до полного выхода из него Вашингтона. Отсчёт времени начинается со 2 февраля.