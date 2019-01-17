Почти 30 человек пойдут под суд за организацию сети подпольных казино в пивных

Нелегальным способом преступная группа заработала свыше 30 миллионов рублей. Примечательно, что доступ к игорному заведению имели только постоянные клиенты.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27 жителей Читы, которые обвиняются в организации сети подпольных казино. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

По данным следствия, обвиняемые создали сеть игорных заведений в Чите, Краснокаменске, посёлках Забайкальск и Агинское и работали под видом пивных баров и интернет-кафе. Доступ в помещение имели только постоянные клиенты.

Всего было открыто девять таких заведений. Сумма дохода, полученная от нелегальной деятельности, составила более 30 миллионов рублей.

В ведомстве добавили, что 27 читинцев обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, отмывании средств и организации преступного сообщества. Максимальное наказание предусматривает до 20 лет колонии.

Уголовное дело передано в суд.