Почти 30 человек пойдут под суд за организацию сети подпольных казино в пивных

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27 жителей Читы, которые обвиняются в организации сети подпольных казино. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.
По данным следствия, обвиняемые создали сеть игорных заведений в Чите, Краснокаменске, посёлках Забайкальск и Агинское и работали под видом пивных баров и интернет-кафе. Доступ в помещение имели только постоянные клиенты.
Всего было открыто девять таких заведений. Сумма дохода, полученная от нелегальной деятельности, составила более 30 миллионов рублей.
В ведомстве добавили, что 27 читинцев обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, отмывании средств и организации преступного сообщества. Максимальное наказание предусматривает до 20 лет колонии.
Уголовное дело передано в суд.
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