Гантели против слабоумия. Учёные нашли способ борьбы с деменцией

Согласно результатам исследования, старики, которые ведут сидячий образ жизни, чаще страдают заболеванием.

Американские учёные выяснили, что физическая активность может улучшить работу мозга и спасти от слабоумия. При этом прогулки или работа по дому положительно могут повлиять даже на тех пожилых людей, у которых уже наблюдаются признаки деменции. Об этом сообщает EurekAlert!

В исследовании приняли участие 454 старика, 191 из которых страдал слабоумием. Все они ежегодно проходили тестирование на физическую силу, память и мышление в течение 20 лет. Каждый доброволец согласился пожертвовать свой мозг для анализа после своей смерти. Средний возраст ухода из жизни составил 91 год.

За несколько лет до смерти каждый участник исследования начинал носить на запястье акселерометр, который отслеживал его физическую активность. Оказалось, что пожилые люди, которые вели сидячий образ жизни, чаще страдали слабоумием и хуже проходили тесты на работу мозга. Каждое повышение уровня физической активности уменьшало риск развития деменции на 31%. По словам учёных, те, кто чаще двигался, на 55% реже страдали слабоумием.

Исследователи допускают, что люди, у которых развилась деменция, просто меньше стали проявлять физическую активность. В то же время авторы работы уверены, что упражнения и прогулки действительно помогают улучшить здоровье мозга.