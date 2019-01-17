Незамерзайка? У жителей Башкирии из крана потекла голубая вода

Горожане забили тревогу, поскольку понятия не имеют, как можно пользоваться такой водой. Мало того что она цвета океана, так ещё и пенится.

Из крана жителей города Стерлитамака потекла голубая вода. Как отмечают пользователи Сети, цвет жидкости похож на цвет воды в океане дорогого курорта.

Жидкость такого цвета наблюдается у жителей дома по адресу проспект Ленина, 34а. Позднее стало известно, что аналогичная проблема не только в этом доме, но и ещё в ряде многоэтажек.

Автовладельцы пошутили, что из кранов идёт "незамерзайка". Как минимум по цвету они идентичны, а вода к тому же ещё и пенится.

— Вчера пришла с работы, а дома нет воды. Позже воду включили, и мы случайно открыли кран. Из крана потекла голубая вода, — сообщила порталу UFA1.RU жительница Стерлитамака. — Стучала к соседям, чтобы спросить, так же ли у них, но они не открыли: одни были на работе, а другие не включали воду.

Местная управляющая компания уже отреагировала на тревожный сигнал жителей Стерлитамака.

— Мы направляем в адрес АО "Водоснабжающая компания" письменное обращение по данной ситуации, результаты обращения будут опубликованы на официальной странице управляющей компании, — сказал представитель ООО "УК "Наш дом".