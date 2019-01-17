"Агитаторша". В СБУ объяснили задержание высланной из России журналистки Бойко

Её обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Украинская журналистка Елена Бойко (Вищур), депортированная накануне на родину из России, был задержана за антиукраинскую пропаганду. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

— Начиная с 2014 года агитаторша распространяла в Интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины, — отметили там.

В СБУ добавили, что с 2015 года Бойко призывала к изменению государственного устройства и границы Украины. В розыск она была объявлена в декабре прошлого года, когда в России как раз начались разговоры о её скорой депортации.

Следствие ведётся Львовским отделением СБУ. Бойко инкриминируют статью "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Напомним, ранее суд в Москве постановил оштрафовать украинскую журналистку и выслать её за нарушение режима пребывания в России. Она просила о политическом убежище. Известна Бойко как активная участница российских рейтинговых ток-шоу.